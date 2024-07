O prêmio anual soma US$ 100.000 e é destinado a um estudantes que tenha impactado na educação e na sociedade de modo geral.

A estudante fundou a maior ONG Olímpica do Brasil, a Prep Olimpíadas, e criou diversos projetos na área de Inteligência Artificial. Com estes feitos, Millena entrou para a lista da Forbes como uma das mais jovens prodígios do Brasil na categoria Ciência e Educação.

“É preciso ultrapassar os limites acadêmicos que o sistema brasileiro impõe.”, explica a mineira.

Trajetória

O início da jornada da estudante se deu com pela inspiração do trabalho da mãe, que lecionava em comunidade carente. Através do contato com essa realidade, a menina buscou a transformação através da educação e aos 10 anos se mudou para a escola da mãe.

Mais tarde, a menina se mudou para 216 quilômetros mais distante e passou a frequentar uma escola de primeira linha e criar a Autinosis, ferramenta de triagem de autismo por meio da IA. Aos 14, fundou a Prep Olimpíadas e impactou a vida de mais de 100.000 alunos e tornando-se a latina mais jovem no conselho da International Research Olympiad. O aplicativo também conta com o Prep AI, voltado para responder dúvidas de estudantes e ensinar as matérias de história e matemática.