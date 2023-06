Cerca de 1.071 cabeças de gado morreram por consequência das baixas temperaturas que ocorreram durante a semana em Mato Grosso do Sul. As mortes ocorreram principalmente na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense.

O frio causou prejuízo de cerca de R$ 3 milhões aos produtores rurais da região. Confira mais informações no Topmídia.