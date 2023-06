A edição do Miss Acre 2023 aconteceu nesta sexta-feira (9) e coroou a xapuriense Ludimila Souza Pereira, de 21 anos. Em uma cerimônia realizada nas escadarias do Palácio Rio Branco, contou com a presença de diversas autoridades locais e do público em geral.

O fotógrafo James Pequeno traz cliques incríveis da noite do maior concurso de beleza do Acre. Confira: