Da terra de Chico Mendes, estudante de Biologia é a vencedora do Miss Acre 2023

Ludimila Souza Pereira, de 21 anos, natural do município de Xapuri, foi coroada Miss Universo Acre na noite desta sexta-feira (9), em Rio Branco (AC). A cerimônia foi realizada nas escadarias do Palácio Rio Branco com a presença de diversas autoridades locais e do público em geral.

Com a vitória, Ludimilla representará o estado do Acre na etapa nacional do concurso, prevista para o início de julho deste ano, onde concorrerá ao título de Miss Universo Brasil. A faixa e a coroa foram entregues por Juliana Melo, advogada e empresária cruzeirense, que venceu o concurso em 2021 e foi aclamada novamente em 2022.

Além da vencedora, outras duas candidatas compuseram o top três desta final: a Miss Rio Branco, em segundo lugar, seguida de Senador Guiomard, em terceiro lugar.

Natural de Xapuri, a nova Miss Acre é uma defensora das questões ambientais e dos povos tradicionais. Veja a entrevista que ela concedeu ao ContilNet dias antes do desfile.

A cerimônia de coroação da Miss Acre 2023 contou com a apresentação de diversas atrações musicais e a presença de personalidades locais. O evento celebrou a beleza e a cultura acreana, dando destaque à importância da preservação ambiental e da valorização das tradições e diversidade cultural do estado.

Confira, abaixo, algumas fotos do evento: