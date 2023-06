Após tentar exonerar secretários de Bocalom, Marfisa diz que vai acionar justiça

A prefeita em exercício, Marfisa Galvão, (PSD) realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (29), na qual declarou que deverá acionar a justiça para que as exonerações sejam devidamente oficializadas.

Marfisa está à frente da prefeitura de Rio Branco enquanto Tião Bocalom está viajando para cumprir agendas políticas. A vice-prefeita decidiu exonerar dois nomes da gestão de Bocalom, um deles é Anderson Nascimento, presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). A outra pessoa é Valtinho José, chefe da Casa Civil.

Ela explicou o suposto motivo que a fez tomar a decisão de exonerar o presidente da FGB:

“O pedido dessas exonerações foi feito pelo seguinte motivo: eu fui surpreendida na terça-feira, às quinze horas, por alguns funcionários me questionando o porquê estavam sendo demitidos. Então, tentei contato com algumas pessoas da FGV e tive essa confirmação de que, inclusive, essas pessoas iriam sair no dia seguinte. As pessoas trabalham. Elas têm famílias todo dia acordando cedo, dando o máximo que elas podem trabalhando, dando resultado. Qual é o motivo disso?!”, disse.

Marfisa lamentou o caso e ressaltou a importância de que suas decisões sejam respeitadas. “Quero que minhas decisões sejam cumpridas”, encerrou.

“Eu fui surpreendida com isso e falei: “Poxa, tenho que fazer alguma coisa, estou em exercício, eu preciso saber o que está acontecendo para essas pessoas estarem sendo comunicadas. Estão saindo dessas funções e eu não estou sabendo”. Por que isso?”, questionou.

As exonerações ainda não foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). A ação foi considerada por Marfisa como um desrespeito aos funcionários e uma quebra de protocolo.