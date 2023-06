Ufac tem notas de corte dos cursos divulgadas no Sisu; confira os mais disputados

As inscrições da edição do segundo semestre do SISU 2023 foram abertas na última segunda-feira (19).

Após 24h da abertura do processo, o SISU divulgou a primeira parcial das notas de corte dos 9 cursos disponíveis. Ao todo, são 420 vagas oferecidas pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

Entre os cursos mais procurados, o de Medicina lidera entre as notas mais altas. Em ampla concorrência, a nota mínima exigida para ser aprovado no curso é de 839,09, uma das maiores das Universidades Federais do país.

Em seguida, o curso de Nutrição foi o segundo mais procurado, chegando a uma nota de corte de 727,45. O curso de Engenharia Elétrica fecha o top 3 dos mais concorridos do SISU na Ufac, com 712,57.

As inscrições para o SISU se encerram no dia 22 de junho, quinta-feira. Estão aptos a se inscrever todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição mais recente antes do processo seletivo do Sisu, obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no Enem.

Veja as notas de corte:

Engenharia Elétrica – 712,57

Engenharia Florestal – 635,25

Filosofia – 602,73

Jornalismo – 694,92

Letras Espanhol – 610,22

Medicina – 839,09

Música – 577,10

Nutrição – 727,45

Saúde Coletiva – 623,58

Todas as notas estão na modalidade Ampla Concorrência