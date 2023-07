Bandeira do Acre é colocada sobre caixão de João Donato; Caetano fica aos prantos

O corpo do músico acreano João Donato foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18).

SAIBA MAIS: Gladson diz que helicóptero do Estado receberá nome de João Donato

Com a bandeira do Acre estirada no caixão, vários artistas reconhecidos nacionalmente participaram do velório, dentre eles, Caetano Veloso, que foi visto aos prantos.

Vanessa da Mata, Tulipa Ruiz, Fernanda Takai, Paula Lima e Bebel Gilberto estiveram presentes e consolaram a viúva de João Donato, Ivone Belém.

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

A morte foi em decorrência de uma série de problemas de saúde, como uma infecção nos pulmões. Pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, João Donato de Oliveira Neto nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre.

Veja imagens: