Morre João Donato, o músico e poeta acreano, aos 88 anos

O cantor e compositor João Donato, acreano de Rio Branco, um dos fundadores da Bossa Nova, ícone da Música Popular Brasileira e um dos músicos mais conhecidos no mundo, morreu na madrugada desta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, aos 88 anos deidade. A informação foi confirmada pela família do músico.

A morte foi em decorrência de uma série de problemas de saúde, como uma infecção nos pulmões. Pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, João Donato de Oliveira Neto nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre.

SAIBA MAIS: João Donato: dos barrancos do Rio Acre para o mundo

Em sua infância, ele costumava brincar de música com flautinhas de bambu e panelas. Depois, recebeu de seu pai, de presente, um acordeom de oito baixos e, mais tarde, um instrumento maior.

Deixou o Acre em 1945, quando a família Donato mudou-se para o Rio de Janeiro. No Rio, começou a tocar em festas de seu colégio — numa delas, conheceu o grupo Namorados da Lua e fez amizade com Lúcio Alves, Nanai e Chicão.

Quatro anos depois, já atuava em jam-sessions realizadas na casa de Dick Farney e no Sinatra-Farney Fan Club, do qual era membro. Em 1951, participou do programa de música nordestina “Manhãs da roça”, comandado por Zé do Norte, na Rádio Guanabara. Nessa época, começou a estudar piano.

Iniciou sua carreira profissional em 1949, como integrante do grupo Altamiro Carrilho e Seu Regional, com o qual gravou, nesse ano, um 78 RPM contendo as canções “Brejeiro” (Ernesto Nazareth) e “Feliz aniversário” (Altamiro Carrilho e Ari Duarte).

Em seguida, substituiu Chiquinho do Acordeon no conjunto de Fafá Lemos em apresentação na boate Monte Carlo, no Rio de Janeiro. Atuou depois em outras casas noturnas, como Plaza, Drink, Sachas e Au Bom Gourmet.

Em 1953, formou seu próprio grupo, Donato e Seu Conjunto, com o qual lançou, nesse ano, dois discos em 78 RPM: “Tenderly” (J. Lawrence e W..Gross)/”Invitation” (Bronislau Kaper) e “Já chegou a hora (Rubens Campos e Henricão)/”You Belong to Me” (Pee Wee King, Stewart e Price).

Fez parte do grupo Os Namorados, com o qual gravou três discos em 78 RPM: “Eu quero um samba” (Haroldo Barbosa e Janet de Almeida)/”Três Ave-Marias” (Hanibal Cruz), em 1953; “Palpite infeliz” (Noel Rosa)/”Pagode em Xerém (Sebastião Gomes e Alcebádes Barcelos), em 1953; e “Você sorriu” (Valdemar Gomes e José Rosa)/”Não sou bobo” (Nanai, Ari Monteiro e L. Machado), em 1954.

Ainda em 1954, formou o Trio Donato, com o qual lançou um 78 RPM contendo as canções “Se acaso você chegasse (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins) e “Há muito tempo atrás (J. Kern e I. Gershwin).

Em 1956, mudou-se para São Paulo, onde atuou como pianista do conjunto Os Copacabanas e na Orquestra de Luís Cesar. Nesse mesmo ano, lançou, com o Donato e Seu Conjunto, um 78 RPM contendo as músicas “Farinhada” (Zé Dantas) e “Comigo é assim” (Luiz Bittencourt e José Menezes).

Ainda em 1956, gravou seu primeiro LP, “Chá dançante”, produzido por Tom Jobim para a gravadora Odeon. No repertório, as canções “Comigo é assim” (Luiz Bittencourt e Zé Menezes), “No Rancho Fundo” (Ary Barroso e Lamartine Babo), “Se acaso você chegasse” (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins), “Carinhoso” (Pixinguinha e João de Barro), “Baião” (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), “Peguei um Ita no Norte” (Dorival Caymmi), “Farinhada” (Zé Dantas) e “Baião da Garoa” (Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil).

Em 1958, voltou para o Rio de Janeiro e passou a dedicar-se exclusivamente ao piano. Nesse ano, gravou duas faixas no LP “Dance conosco”: “Minha saudade”, seu primeiro sucesso, e “Mambinho”, ambas em parceria com João Gilberto. Nessa época, fez parte da Orquestra do Maestro Copinha, que se apresentava no Copacabana Palace (RJ).

Em 1959, viajou para o México com Nanai e Elizeth Cardoso. Em seguida, transferiu-se para os Estados Unidos, onde residiu durante três anos. Nesse país, atuou com Carl Tjader, Johnny Martinez, Tito Puente e Mongo Santa Maria. Excursionou com João Gilberto pela Europa.

A família não informou o local do velório e se haverá procedimentos para o sepultamento ou cremação. Em uma entrevista feita pelo redator com o músico, em Cruzeiro do Sul, ele manifestou o desejo de, quando houvesse a passagem,fosse sepultado no Acre.