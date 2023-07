Governo lança I Prêmio de Jornalismo com um total de R$ 150 mil em premiações

O Governo do Acre lançou nesta sexta-feira (7) o I Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, que contemplará jornalistas e comunicadores de todo o estado. A 1ª edição do prêmio vai premiar os vencedores de cada categoria com um valor de R$ 15 mil.

Os segundos colocados receberão o valor de R$ 5 mil, e para os estudantes, os prêmios serão de R$ 5 mil para o primeiro lugar, e R$ 2 mil para o segundo colocado.

A edição homenageará o radialista Giovanni Acioly (em memória) e a Rádio Aldeia, pelo aniversário de 20 anos. O evento de lançamento aconteceu no Memorial dos Autonomistas. Estavam presentes o Governador Gladson Cameli e a secretaria estadual de comunicação, Nayara Lessa, além de reunir dezenas de jornalistas e comunicadores, entre eles, o pai de Giovanni Acioly, o também radialista, Raimundo Acioly, que falou sobre o sentimento em ter um evento como este em homenagem a seu filho:

“Para mim e para minha família é uma satisfação, um sentimento de gratidão ter essa homenagem ao meu filho, pois ele foi um grande comunicador. Esse vai ser um prêmio muito inclusivo, pois profissionais de todos os municípios poderão participar, inclusive, eu também espero poder participar”, disse.

O governador Gladson Cameli destacou a importância de reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da imprensa acreana:

“O trabalho da imprensa nos fortalece, a democracia. O jornalista cobra do governo e nos ajuda a melhorar. Parabéns a todos, parabéns a secretaria Nayara Lessa por realizar esse concurso”.

De acordo com Nayara Lessa, é uma oportunidade para valorizar os profissionais da comunicação:

“É um momento de comemorar e democratizar a comunicação. O prêmio de comunicação é uma valorização da nossa profissão. Quero agradecer a presença de todos aqui e pedir que nossos colegas se inscrevam”, pontua.

Inscrições

As inscrições serão realizadas a partir do dia 25 de outubro até 6 de novembro. Poderão ser inscritas reportagens publicadas entre os sias 1º de janeiro e 20 outubro deste ano de 2023.

A premiação será concedida às melhores notícias veiculadas nos inúmeros canais da imprensa acreana e plataformas digitais, com conteúdo que contribui para a divulgação dos atos e ações governamentais, e que são de interesse e relevância para a sociedade acreana, nas mais diversas áreas como: saúde, educação, transporte, segurança pública, ações sociais.

A cerimônia de premiação acontece em 30 de novembro. O regimento será devidamente publicado com os requisitos para as inscrições no site da Agência de Notícias do Acre e no Diário Oficial do Estado.