Kelly Kley: confira as finalistas para o concurso Rainha do Rodeio da Expoacre

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

RAINHA DO RODEIO EXPOACRE

Confira as finalistas para o concurso Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, que concorre ao título no dia 23 de julho, a partir de 19h, em frente ao Palácio Rio Branco.

ESTETIC FACE

Aproveite a mega promoção do mês de julho da Estetic Face.

Preenchimento labial

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento olheiras

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento malar

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento queixo

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento bigode chinês

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento código de barras

10x de R$ 89,90 01ml

Preenchimento marionete

10x de R$ 89,90 01ml

Micro lipo de papada

10x de R$ 297,00

PRÊMIO DE COMUNICAÇÃO

Sexta-feira (07) acontece o lançamento da primeira edição de do prêmio de Comunicação do governo do Acre no Memorial dos Autonomistas, a partir das 9h30.

NIVER KAYKY

Dia 1º, o estudante Kayky Ruiz , filho da jornalista e médica Débora Taumaturgo, comemorou a chegada dos seus 13 anos em uma festa intimista rodeado de amor e carinho.

Na foto, Kayky ladeado pela vó Socorro, prima Cecilia , mãe Débora, tia Maria e Nizia e os primos Gabriel e Breno.

MUSE

ON MUSIC

É sábado (8) de julho o On Music, o Festival Eletrônico com várias atrações nacionais.

FLORY ARAUJO

KIOTO SUSHI DELIVERY

O melhor sushi da cidade você encontra na Kioto Sushi Delivery.

Contato: 99953-6865