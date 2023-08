Alysson agradece Lula por investimentos no Acre e exalta relação com Governo Federal

Nesta segunda-feira (21), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi palco de discussões sobre as BRs 364 e 317, no Seminário Estadual da Comissão Externa de Obras Paradas e Inacabadas da Câmara dos Deputados. O evento foi requerido pela deputada federal Socorro Neri (PP).

A reunião teve a participação de representantes do Poder Legislativo do Acre, da FIEAC, da CGU, do Dnit, da Polícia Rodoviária Federal e do Governo do Estado, representado pelo secretário de Governo, Alysson Bestene.

No pronunciamento, Bestene lembrou da quantia de investimentos para o Acre prevista no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo Lula, que terá cerca de R$ 26 bilhões para aplicar em obras consideradas prioritárias pelo governo Gladson Cameli. “Deixo meu agradecimento ao governo federal primeiro por olhar para o Acre no PAC. Os recursos que foram aportados, inclusive para essas obras importantes”, disse Bestene.

“E dizer da relação do governo do estado com os órgãos federais em busca de um bem maior, que é aproximar todas essas ações da nossa população. É para eles que nós trabalhamos. Isso que nós temos buscado a pedido do governador Gladson Cameli”.

Alysson continuou elogiando as ações dos órgãos federais. O secretário parabenizou o Dnit pelo trabalho à frente da BR-364. De acordo com ele, o tempo de viagem entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul diminuiu após a recente recuperação na rodovia. “Antes fazia em 12, 14 horas. Agora, nós temos relatos que 7/8hrs é possível trafegar”.