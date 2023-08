Criminosos que fazem pai e filho reféns em frente à escola usam farda e colete da PM

Os três assaltantes que estão com pai e filha reféns, em frente à escola Cecília Meireles, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (25), usam farda e colete da Polícia Militar do Acre (PMAC), de acordo com o apurado pela reportagem do ContilNet.

SAIBA MAIS: VÍDEO: assaltantes fazem pessoas reféns dentro de carro; criança é uma das vítimas

Armados, os assaltantes estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar, após uma denúncia. No momento em que perceberam não haver possibilidade de fuga, pararam o veículo e abordaram o pai e a filha na rua, em frente a escola, e os fizeram reféns. As negociações seguem acontecendo.

VEJA TAMBÉM: Crianças são trancadas em escola durante situação com reféns em Rio Branco; VÍDEO

No vídeo exclusivo obtido por nossa reportagem, um dos assaltantes aparece fardado e armado, gravando as imagens de dentro do veículo.

“Estamos armados aqui, tá entendendo?! Os policiais estão tudo ali. Vê se consegue chamar o Gazeta Alerta, na humildade”, diz um deles, com a criança ao lado.

O ContilNet está ao vivo no local: