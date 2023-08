Governo contrata novos técnicos de enfermagem para contribuir na assistência da Fundhacre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou na quarta-feira, 9, uma reunião receptiva aos novos técnicos de enfermagem que passarão a compor o quadro assistencial dos profissionais de saúde do complexo hospitalar. A contratação emergencial é um compromisso do governo do Acre e ocorreu por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A vinda dos novos servidores foi uma solicitação da presidência do complexo hospitalar ao secretário Pedro Pascoal, para contribuírem na mão de obra e somarem positivamente no dimensionamento dos técnicos, com um melhoramento e aumento no número de leitos existentes.

“Juntamente com toda a diretoria da Fundhacre agradecemos o apoio e dedicação do governador Gladson Cameli e do secretário Pedro Pascoal pela sensibilidade e parceria com a fundação, considerando que é um hospital terciário, e um dos pontos da rede de assistência do Estado de grande importância e magnitude”, comenta o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Ao todo, 15 técnicos participaram do encontro, que contou com a presença da diretora de Gerenciamento de Unidades Próprias da Sesacre, Celene Prado Maia. O técnico em enfermagem é um profissional que trabalha em equipes específicas e multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população, e tem como função orientar e executar o trabalho técnico participando da elaboração do plano de assistência de enfermagem, em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança.

“O sentimento é de muita gratidão ao governo pelo compromisso com a saúde pública. Os novos técnicos irão reforçar a clínica médica e a enfermaria geriátrica, contribuindo na prestação dos serviços de assistência da enfermagem e melhorias nas escalas dos profissionais”, enfatiza o gerente de enfermagem, Márcio Raleigue.