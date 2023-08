Mulher com filho de 2 anos é presa com mais de 7 quilos de droga em ônibus na BR-364

Uma mulher que viajava com seu filho de 2 anos, com destino a Porto Velho (RO), foi presa durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 115 da BR-364, em Rio Branco. A mulher era passageira de ônibus e estava com drogas e segundo a PRF, ela receberia certa quantia em dinheiro pelo serviço.

Durante os procedimentos de fiscalização, na Unidade Operacional na capital acreana, os policiais fizeram a averiguação de equipamentos obrigatórios, regularidade documental, verificação dos compartimentos do coletivo e consulta dos passageiros embarcados. Uma das passageiras, ao ser indagada pelos policiais sobre os motivos da viagem, apresentou versões contraditórias e visível nervosismo.

Diante da suspeita, os PRFs realizaram uma busca na bagagem dela e apreenderam sete volumes contendo substância com características de pasta base de cocaína, totalizando 7,520 kg. A mulher informou que trouxe o entorpecente do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e iria entregá-lo a um desconhecido na capital de Rondônia. O motivo do transporte da droga seria por ganhos financeiros.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida, a mulher de 27 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Autoridade Judiciária para os procedimentos cabíveis. Parentes da criança, que foi levada ao Conselho Tutelar, foram acionados.