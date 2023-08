Público lota 1ª noite da Expoacre Juruá 2023; veja as imagens

A Expoacre Juruá 2023 teve sua abertura marcada na noite desta quarta-feira (30) com a presença do público que compareceu em peso ao Parque de Exposições de Cruzeiro do Sul, celebrando o início deste evento anual que promete ser inesquecível.

As imagens capturadas pelo fotojornalista do ContilNet, Juan Diaz, durante a noite retratam a emoção estampada nos rostos dos presentes, desde crianças até idosos, todos se entregaram à música e alegria contagiante do evento.

Com encerramento marcado para domingo (03), a Expoacre Juruá 2023 oferece diversas opções de entretenimento, como praça de alimentação com comidas típicas da região, parque de diversões e exposições que celebram o agronegócio e a cultura local.

