7ª Copa Arasuper Soçaite com duelos das semifinais definidos; saiba mais

Wanderlei Dantas x Real Aviário e Papirô x Napoli. Essas são as semifinais da 7ª edição da Copa Arasuper de Futebol Soçaite Raimundo Ferreira.

Os últimos confrontos da fase de quartas de final foram disputados nesta quinta, 28, no campo do Arasuper. O Papirô, atual tricampeão da Copa, goleou Schalke 04 por 11 a 2. O Napoli derrotou o A&S FC por 6 a 5, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal.

Wanderlei Dantas e Real Aviário

Wanderlei Dantas e Real Aviário conquistaram as classificações na terça, 26, no campo do Arasuper. O Wanderlei Dantas goleou o Tangará por 8 a 1 e o Real Aviário bateu o Atlético da Baixada por 3 a 0.

Semifinais na terça

As semifinais da 7ª Copa Arasuper serão disputadas na terça, 3, a partir das 19h30, no campo do Arasuper. As equipes entram para os duelos sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas os finalistas serão definidos nas cobranças de pênaltis.