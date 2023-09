Antes de ser morto, enfermeiro ainda tentou dialogar com soldado, diz testemunha

Em rápida e eficiente ação, a Polícia Militar de Santa Rosa do Purus conseguiu prender o soldado do 7º BEC, acusado de ser o autor da morte do enfermeiro José de Moura Júnior, 32 anos, ocorrida na madrugada deste domingo (3).

SAIBA MAIS: Enfermeiro é assassinado com três facadas; soldado do BEC é suspeito do crime

Informações apuradas pela polícia indicam que antes de ser morto, o enfermeiro ainda tentou dialogar com o seu algoz. “A vítima conduzia a motocicleta em baixa velocidade e ainda tentou dialogar com o soldado quando foi atingido”, disse uma mulher que é testemunha ocular do homicídio.

A ocorrência se deu nas proximidades do ginásio poliesportivo Ronald de Moura. Ao chegar no local, a PM não encontrou mais o enfermeiro, visto que José tinha sido socorrido e encaminhado para a unidade de saúde. A guarnição viu somente grande quantidade de sangue no local.

Após reunir as informações necessárias, os PMs se destacaram para o alojamento onde o acusado se encontrava. Ele não esboçou reação e foi conduzido à sede do 4º Policiamento Especial de Fronteira (PEF) já que a Delegacia, segundo a PM, não oferecia as condições necessárias para abrigá-lo em razão do baixo número de agentes.

A arma empregada no crime – uma faca, marca Gerber, foi apreendida pelos militares.

O soldado do BEC confessou a autoria do assassinato e disse que fez porque horas antes o enfermeiro teria desferido um soco em seu rosto e ainda tentou lhe atropelar com a motocicleta.