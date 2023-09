Enfermeiro é assassinado com três facadas; soldado do BEC é suspeito do crime

O enfermeiro José Filho de Moura Junior, com idade entre 27 e 30 anos, foi morto na madrugada deste domingo (3) com três facadas desferidas por um homem identificado como soldado do Sétimo BEC.

O crime aconteceu no município de Santa Rosa do Purus. De acordo com testemunhas que conversaram com o ContilNet, Junior, como o enfermeiro era conhecido na cidade, voltava para casa com uma mulher na garupa de sua motocicleta quando um homem deu sinal para ele parar.

Ao atender o pedido, Junior foi brutalmente esfaqueado, e um dos ferimentos atingiu seu coração fazendo com que ele fosse a óbito.

O enfermeiro pertencia a uma tradicional família de Santa Rosa, os Mouras, que são bem conhecidos no mundo empresarial e também na política. Ele deixa duas filhas.