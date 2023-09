Aparelho de academia quebra e atinge cabeça de aluno; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um aluno de uma academia do Ceará é atingido na cabeça após a quebra de um aparelho de musculação. O acidente aconteceu em 18/9, mas as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (28/9).

O vídeo, registrado pelo circuito de monitoramento da academia localizada na cidade de Pacatuba (CE), mostra o momento em que o homem faz uma série no aparelho conhecido como peck deck.

Em dado momento, ao realizar o movimento de juntar os braços flexionados na frente do corpo, o mecanismo arrebenta, e a estrutura atinge as laterais da cabeça dele.

A vítima do acidente é Abraão Viana, que se apresenta como Abraão Viana nas redes sociais. O influenciador, que divulgou as imagens, afirmou que está bem, mas que segue tomando remédios.

“Não estava com a cabeça no lugar e acabei dando esse deslize. Acontece”, disse. O influenciador afirmou que não vai processar a academia, uma vez que é amigo do dono e que a equipe do local o ajudou e custeou o tratamento médico.

Veja as imagens do acidente:

“A pancada foi muito forte e, nesse momento, eu não consegui enxergar mais nada. Eu não lembro se eu desmaiei, eu só sei que me levaram nos braços, duas pessoas, que um era o gerente e o outro era um instrutor, me levaram para dentro de um carro e levaram para UPA”, detalhou ao portal G1.