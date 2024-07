MC Binn perde 9kg e diz que vai surpreender os fãs: “Treinando forte”

MC Binn esteve no BBB 24 e decidiu seguir uma dieta regrada após sair do reality show. A mudança começou em 2018, com novos hábitos e a perda de 50kg, mas se perdeu durante o período confinado. Agora, com mais liberdade, o cantor emagreceu mais 9kg e afirmou que está se cuidando melhor.

“Começamos um novo cronograma para ganhar massa magra, minha dieta é comer bastante porque estava só o pó da rabiola [risos]. Estou treinando forte, comendo mais para treinar pesado e criar a massa muscular”, disse.

“A galera fica falando que engordei, mas não é, estou no projeto para ficar um pouco mais forte para depois secar. Estou focado, não estou postando muito para a galera ver lá na frente o resultado”, explicou ao Gshow.

O objetivo do funkeiro é fazer uma cirurgia reparadora depois que ganhar músculo. Como emagreceu muito, ele quer retirar a sobra de pele, mas de maneira correta. “É o projeto verão. Todo dia tem alguém querendo me operar, mas vou treinar.”

MC Binn ainda falou sobre a alopecia, problema capilar que o acompanha. “Também me procuram para tratar a calvície, mas já me aceitei careca, passo a zero”, afirmou.

Por fim, o cantor afirmou que está cuidando da saúde mental em paralelo com a melhora física. “Estou tranquilo. Tive consulta on-line essa semana, acho uma das coisas mais importantes de se fazer. Até porque, após o BBB, tem muitos comentários, tanto positivo quanto negativo, tem a carga de trabalho, compromissos. Sabe como é, os artistas têm essa cobrança de estourar, estar na mídia. Tenho que estar bem para retribuir o carinho para a galera.”