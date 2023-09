“Batemos todos os recordes”, diz Zequinha sobre balanço da ExpoAcre Juruá 2023

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), participou da cobertura do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, na última noite da ExpoAcre Juruá, neste domingo (3).

Durante a entrevista, o gestor declarou que o momento é de agradecer pela oportunidade de sediar a maior Feira Agropecuária do Vale do Juruá. Zequinha agradeceu ao governo do Estado e o Sistema S, organizadores do evento.

“Neste ano batemos todos os recordes, do ponto de vista de organização, de expositores, e de pessoas que chegam aqui para fazer visitações em Cruzeiro do Sul”, disse.

O prefeito lembrou que durante a ExpoJuruá, os voos e a rede hoteleira do município ficaram 100% lotados. “A economia está gerando, aquecida pela feira. Quem ganha com isso é a sociedade”, completou.

O balanço geral dos números movimentados durante a ExpoAcre Juruá deverá ser divulgado na próxima semana pelo governo do Estado. No primeiro dia de feira, o governador Gladson Cameli anunciou uma expectativa acima de R$ 100 milhões.

Veja a entrevista na íntegra: