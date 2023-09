Gladson se reúne com moradores do Terra Prometida: “Diálogo sempre será a chave”

Após chegar de viagem dos EUA, o governador Gladson Cameli (PP) se reuniu com os moradores da ocupação Terra Prometida, dos bairros Irineu Serra e Defesa Civil, que tiveram suas casas derrubadas no início do mês passado.

Em uma reunião na sede da Casa Civil, Gladson declarou que desde o início do ocorrido, o governo estabeleceu um diálogo com as famílias desabrigadas e que isso é “a chave para a resolução de conflitos”.

“Estamos fazendo o que está ao nosso alcance para proporcionar bem-estar a essas pessoas”, disse Cameli.

Além de inserir as famílias no cadastro do Aluguel Social, o Estado anunciou a disponibilização do Parque de Exposições Wildy Viana, no 2º Distrito de Rio Branco, para receber temporariamente a população que não tinha lugar para ir.

Diante disso, governo do Acre, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, anunciou a construção, inicialmente, de 234 apartamentos no local.

A obra é considerada prioritária e será executada com recursos próprios do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3), destinados pelo governo Lula.

Os moradores ocuparam também a entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O cumprimento da decisão de reintegração de posse gerou críticas até mesmo dentro da base do governo. A ex-líder de Gladson, deputada Michelle Melo (PDT), subiu na tribuna e discursou contra a decisão do governo. Dias depois ela foi destituída do cargo e substituída pelo deputado Manoel Moraes.

“Politicagem”

Na última semana, Cameli chamou as críticas sobre a reintegração de posse do local de “politicagem em cima da desgraça dos outros”.

“E eu estou falando da classe política, estou mandando recado direto. Lamento esses episódios, mas eu não posso consertar o mundo em 4 anos e meio, não posso consertar aquilo que vem a décadas em uma situação, mas sou homem para enfrentar problemas, falar verdade e olhar no olho das pessoas. Tenho aguentado calado esses dias e não vou me curvar”, disse.