Atriz acreana Gleici Damasceno aposta em transparência e brilha no Halloweeen Sephora; veja o look

A atriz acreana Gleici Damasceno, campeã do BBB, brilhou no famoso Halloween Sephora, que teve como tema “Liberte sua Beleza Extraordinária”. O evento, realizado em 11 de outubro, reuniu diversas celebridades nacionais, incluindo Gleici, que escolheu um look pretinho nada básico com transparência para a ocasião.

Este baile de Halloween promovido pela Sephora desafiou os convidados a repensarem o conceito de beleza, destacando o que há de mais valioso em cada um. Em sua quarta edição, a festa se tornou um clássico na agenda das celebridades e contou com um trio luxuoso de embaixadoras: Ivete Sangalo, Xuxa e Preta Gil.

Durante a noite, o tapete vermelho do Grand Hotel Hyatt testemunhou visuais inspiradores e provocativos, com cabelos esculturais, perucas extravagantes, efeitos especiais, lentes de contato, cores intensas e muito brilho, demonstrando a criatividade e ousadia dos convidados. Foi uma celebração de beleza única e extravagante que marcou o evento.