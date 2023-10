Com diversas opções, Casa Mesquita Drinks marca presença no 7º Encontro de Divas

O 7º Encontro de Divas, que acontece neste domingo (29), no Maison Borges Eventos, trouxe a Casa Mesquita Drinks, com as opções mais tradicionais para as ‘divas’. Segundo a proprietária, Sidilene Mesquita, apesar dos drinks serem pagos dentro do evento, a procura tem sido grande.

A empresária contou ao ContilNet que sempre participa do evento, mas de outras formas. “Eu participo desde o início, só não participei na segunda edição. “Com o estande é a primeira vez, mas Maykeline e Elita são minhas parcerias. Eu tenho um espaço de eventos e elas fizeram, por bastante tempo, esse evento com a gente no nosso espaço. Elas saíram por conta da quantidade de pessoas, pois nosso espaço é um pouco menor”, explicou.

O estande Casa Mesquita Drinks está presente pela primeira vez na 7º edição do Encontro de Divas, com opções com vodka, cachaça e gin, ou seja, estão sendo oferecidos drinks caipirinha, caipiroska e gin tropical, que é um dos mais pedidos. Segundo Sidilene, os drinks estão no valor fixo de R$ 25,00 no evento, e apesar de serem oferecidos com álcool, caso seja pedido sem, também é possível fazer.

A empreendedora ressaltou que a experiência está sendo boa e está satisfeita. “A experiência com com o Divando é sempre muito boa, são meninas de muitas responsabilidades com o que elas fazem, então eu estou muito satisfeita com o resultado, que eu tenho acompanhado desde o início da programação, está sendo bem proveitoso”, disse.

A Casa Mesquista Drinks pode ser encontrada no perfil Casa Mesquita Drinks e Coqueteis e o orçamento pode ser feito através do link disponível na bio do perfil.

FOTOS: