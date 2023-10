Com visita à Comunidade Baixa Verde e outros compromissos, Ulysses cumpre extensa agenda no Acre

Após participar de missão oficial nos Estados Unidos com outros integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, da qual é vice-presidente, e participar de votações importantes em Brasília, o deputado federal Coronel Ulysses (União-AC), retornou ao Acre neste final de semana para cumprir extensa agenda com lideranças populares. O objetivo desses encontros é ouvir reivindicações para fortalecer as ações de seu mandato.

Na sexta-feira (27), Ulysses se reuniu com o presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor-presidente Luiz Gonzaga e seu auxiliar, evangelista Wilson Moura, colocando seu mandato à disposição da instituição e para defender as causas e pautas cristãs.

Em seguida, Ulysses recebeu em seu escritório político, em Rio Branco (AC), Zacarias Lopes, treinador Nauas Esporte Clube – NEC. O clube faz 100 anos este ano, com atuação no esporte profissional em Cruzeiro do Sul (AC).

Apoiador do esporte, Ulysses assumiu o compromisso de ajudar o Nauas por meio da destinação de emenda parlamentar. Incentivar agremiações esportivas por meio de emendas tem sido uma constante do mandato de Ulysses.

Apoio aos agricultores

O deputado Ulysses também visitou o Polo Agroflorestal Geraldo Mesquita, localizado nos arredores da capital do Acre. Ali, Ulysses debateu com as lideranças locais saídas para a melhoria daquele polo agrícola.

No encontro, organizado pelo presidente da Associação do Polo, Miguel Araújo e vice, José Paulino, o deputado Coronel

Ulysses colocou seu mandato à disposição da comunidade. “Em Brasília, vou trabalhar para ajudá-los”, afirmou Ulysses, observando que a infraestrutura do polo requer cuidados urgentes.

Ainda durante o encontro, Ulysses recebeu pedidos para ajudar na regularização fundiária daquela área produtiva, melhorias no saneamento básico e na infraestrutura. Os vereadores Ismael Machado (PSDB) e Antônio Moraes (PSB) também participaram dos debates.

Projeto Linguagem Estrangeira

Ulysses ainda cumpriu agenda no Colégio Militar Tiradentes. Ali, o deputado conheceu o Projeto de Linguagem Estrangeira, criado pelas professoras Sara Rodrigues e Meucielem, e coordenado por Ana Débora. O projeto tem a finalidade de abranger educação em línguas estrangeiras e cultura nas fronteiras do trinacional do Acre. Atualmente, o projeto atende cerca de 80 alunos do 2º ano do ensino médio.

Ulysses ainda participou da cerimônia alusiva às comemorações do Dia do Servidor, realizada no Ministério Público do Acre, órgão atual comandado pelo procurador Danilo Lovisaro.

Visita à Comunidade Baixa Verde

Ulysses também recebeu lideranças da Associação Baixa Verde – Quinoá, onde residem mais de 600 famílias. E, neste sábado (28), Ulysses visita a comunidade. O deputado destinará emenda para a compra de uma máquina agrícola que vai fomentar a produção em geral da comunidade.

No início da noite, Ulysses concedeu entrevista ao Programa X da Questão, da TV Rio Branco, durante a qual analisou o cenário político nacional e prestou contas à população das ações de seu mandato.