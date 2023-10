Concurso FNDE: prazo de inscrições se encerra nesta sexta-feira

Atenção, concurseiros interessados no concurso FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)! O período de inscrições do certame acaba nesta sexta-feira, 6 de outubro.

Os interessados em participar do certame devem ficar atentos, pois terão somente até às 18 horas para efetuar as candidaturas no site da banca Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 80,00.

Clique aqui para realizar sua inscrição no concurso FNDE!

Vale lembrar que o certame oferta 100 vagas para Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais. O cargo exige formação de nível superior em qualquer área e oferece salário inicial é R$ 11.513,92.

Panorama do concurso FNDE

Conforme já mencionado, o certame oferta 100 vagas de nível superior para Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

75 ampla concorrência;

5 para candidatos PCD; e

20 para candidatos negros.

Oconcurso FNDE será dividido em duas etapas. A primeira serão as provas objetivas, com questões de conhecimento básico e especifico, e a avaliação discursiva. A segunda etapa será o curso de formação.

As provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro.

Confira as atribuições do cargo:

Elaboração de normas, procedimentos e critérios de captação de recursos e assistência financeira a Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecimentos de ensino e entidades particulares;

Descentralização de recursos educacionais;

Financiamento de programas e projetos educacionais;

Coordenação, acompanhamento e controle da execução de programas e projetos financiados com recursos do FNDE;

Análise de desempenho institucional e de resultados dos programas e projetos financiados com recursos alocados no orçamento do FNDE; e

Execução direta e indireta de programas educacionais.

Resumo do concurso FNDE