Concurso STM: edital para 240 vagas até junho de 2024!

Boa notícia, estudantes! O Concurso STM (Superior Tribunal Militar) terá seu edital publicado até junho de 2024, ofertando 240 vagas para provimento efetivo. A informação foi dada pelo diretor-geral do STM, José Carlos Nader Motta durante entrevista com a juíza Mariana Aquino e a diretora de Pessoal do STM, Ana Cristina Carneiro.

“A previsão é que nós realizemos o Concurso STM no primeiro semestre de 2024. São 240 cargos oferecidos no certame. Estes, inclusive, estão sendo aprovados no Senado e, logo em seguida, será encaminhado ao Plenário […] As áreas ofertadas ainda estão sendo estudadas, de acordo com as necessidades do Superior Tribunal Militar”, esclareceu José Carlos Nader.

Lembrando que o PL (projeto de lei) 3.535/2023, referente a autorização do concurso, prevê a seguinte oferta de cargos:

240 efetivos; 149 analistas judiciários; 91 técnicos judiciários;

97 cargos em comissão;

403 funções comissionadas.

Veja a entrevista completa:

Panorama do Concurso STM

Em 2017 foi publicado pelo Cebraspe o último edital do concurso STM, que ofertou 42 vagas para as carreiras de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, nas seguintes especialidades:

Analista Judiciário Administrativa Análise de Sistemas Contabilidade Engenharia Civil Estatística Revisão de Texto Serviço Social Judiciária

Técnico Judiciário Administrativa Programação de Sistemas



Confira também os salários ofertados aos servidores após o reajuste de 18,13%:

Técnico Judiciário: R$ 9.052,54;

Analista Judiciário: R$ 14.852,66.

Resumo do Concurso STM