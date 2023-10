Coronel Ulysses entrega Moção de Louvor a membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, e o vice-presidente, desembargador Luís Camolez, receberam na segunda-feira (2) a visita do deputado federal Coronel Ulysses (União/AC).

A vista do parlamentar, que estava acompanhado do assessor especial, coronel Paulo Cézar, teve a finalidade de entregar oficialmente a Moção de Louvor aos membros da Câmara Criminal do TJAC pela atuação exemplar no julgamento de Apelação Criminal, que apresentava preliminar a desconstituição de prova em delito de tráfico de drogas, em razão da suposta violação de domicílio cometido por operadores do sistema de segurança pública.

A desembargadora Denise Bonfim, presidente da Câmara Criminal, recebeu as homenagens em nome dos desembargadores Elcio Mendes e Francisco Djalma, que estavam cumprindo agenda fora da sede, agradeceu pelo reconhecimento, elogiou o Congresso Nacional e enfatizou o trabalho do Poder Judiciário. O desembargador Luís Camolez também parabenizou a Câmara Criminal pela atuação.

Regina Ferrari e a desembargadora Waldirene Cordeiro, também presente na agenda, destacaram que a corte trabalha com as Câmaras Cível e Criminal, buscando o enfrentamento às Organizações Criminosas.

Coronel Ulysses, vice-presente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara de Deputados, foi o autor do requerimento para a Moção de Louvor aos desembargadores membros da Câmara Criminal do TJAC. “A atuação da Câmara Criminal do TJAC é exemplar e merece reconhecimento”, disse.

O instrumento de autoria foi assinado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), deputado federal Ubiratan Sanderson (PL/RS). A agenda também foi acompanhada pela tenente-coronel Alexsandra Rocha, chefe da Assessoria Militar.