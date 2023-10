Avião que caiu no Acre estava em situação regular, aponta Anac; 12 pessoas morreram

De acordo com informações levantadas pelo ContilNet junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) aponta que a aeronave que caiu com 12 pessoas a bordo na manhã deste domingo (29) nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco estava em situação regular. As informações constam no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave tinha autorização para fazer táxi aéreo, com certificado de aeronavegabilidade válido até agosto de 2024. O avião foi identificado como modelo Cesna Caravan, com prefixo PT-MEE e pertencia à empresa amazonense Art Táxi Aéreo, que faz a linha Acre-Amazonas.

O avião caiu cerca de 500 metros depois da cabeceira da pista do aeroporto, numa região de mata fechada próximo a uma fazenda, às margens da na BR-364. Estavam a bordo nove passageiros – incluindo o bebê no colo de sua mãe, e dois tripulantes, o piloto e o copiloto. Veja a lista dos passageiros mortos, clicando aqui.

Desse total, cinco pessoas eram do município amazonense, segundo a Defesa Civil de Envira. Entre eles estão dois empresários, uma servidora pública, o piloto e uma outra mulher, que ainda não teve a identidade divulgada. Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico.

Ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer se deslocaram até o local para auxiliar nas ações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para iniciar a retirada dos corpos do local do acidente