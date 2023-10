IML chega ao local do acidente de avião para iniciar retirada de corpos

Várias viaturas do Instituto Médico Legal (IML) chegaram ao local do trágico acidente aéreo que deixou 12 mortos em Rio Branco na manhã deste domingo (29).

A aeronave modelo Caravan caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Rio Branco, com destino ao Amazonas (AM). O acidente resultou na morte do piloto, copiloto, uma bebê de colo e mais nove adultos.

SAIBA MAIS: Veja a lista com os nomes dos passageiros que morreram a bordo do avião que caiu no Acre; clique aqui

Pelo menos quatro viaturas do IML se deslocaram até o local para fazer a retirada dos corpos, que serão levados para perícia médica.

As primeiras equipes de socorro, que incluem ambulâncias e Corpo de Bombeiros, foram acionadas imediatamente para o local, no entanto, nada puderam fazer, pois as vítimas morreram carbonizadas, já que o avião explodiu ao tocar no solo.

LEIA AQUI: Com 12 vítimas, avião que caiu no Acre tinha destino Eurinepé no Amazonas; veja o vídeo

As circunstâncias exatas que levaram à queda da aeronave ainda não foram reveladas.

As imagens das viaturas do Instituto Médico Legal chegando ao local foram divulgadas na página Enjoy Club.