Veja a lista com os nomes dos passageiros que morreram a bordo do avião que caiu no Acre; clique aqui

Uma lista divulgada na manhã deste domingo (29) mostra os nomes dos passageiros que morreram na queda de avião na região de mata próxima ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, deixando um saldo trágico de 11 vítimas fatais, incluindo o piloto, o copiloto e uma criança. O impacto foi tão violento que todos os ocupantes da aeronave morreram carbonizados.

O acidente, que aconteceu nas imediações do Aeroporto Internacional de Rio Branco, mobilizou imediatamente equipes de resgate, incluindo ambulâncias e bombeiros, que se dirigiram ao local da tragédia para prestar socorro às vítimas. No entanto, ao chegarem à cena do acidente, as equipes de resgate se depararam com uma cena devastadora, e infelizmente não houve sobreviventes.

O avião envolvido no acidente é descrito como uma aeronave de pequeno porte, e as circunstâncias que levaram à queda ainda estão sob investigação. O impacto da colisão foi tão intenso que a aeronave acabou pegando fogo, carbonizando todos a bordo, impossibilitando qualquer tentativa de socorro.