Piloto, copiloto e mais 9 pessoas, incluindo uma criança, morrem carbonizados em queda de avião no Acre

Uma tragédia foi registrada na manhã deste domingo (29) quando uma aeronave caiu em uma região de mata próxima ao Aeroporto Internacional de Rio Branco. O acidente resultou na perda trágica de 11 vidas, incluindo a do piloto, copiloto, uma criança e mais oito adultos.

As primeiras equipes de socorro, incluindo ambulâncias e bombeiros, foram acionadas imediatamente para o local. Infelizmente, quando as equipes de resgate chegaram ao local, todas as 11 pessoas a bordo já haviam falecido, carbonizadas.

Entre as vítimas estão o piloto, o copiloto, uma criança e mais oito adultos. As identidades das demais vítimas não foram divulgadas até o momento.

As circunstâncias exatas que levaram à queda da aeronave ainda não foram reveladas.