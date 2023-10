Feriadão: veja o que abre e fecha nesta quinta e sexta-feira

Nesta quinta-feira (12), é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e por isso, o governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco decretaram ponto facultativo na sexta-feira (13), criando um feriado prolongado.

Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais.

Órgãos do governo

Por conta do ponto facultativo, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado e ponto facultativo. Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (16).

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) anunciou que não haverá atendimento na quinta-feira (12), mas na sexta-feira (13) o funcionamento será normal.

TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que está mantido o expediente em sua integralidade nesta sexta-feira (13). Na quinta-feira (12), o expediente será em regime de Plantão Judiciário no 1º e 2º grau de jurisdição, para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, entre outros.

Os prazos processuais que tenham início ou término nesse dia, serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil.

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping também mantém seu funcionamento normal na quinta (12) e sexta-feira (13), das 10h até 22h.