Gladson Cameli participa de homenagem aos servidores do Ministério Público do Acre

Em uma cerimônia realizada no auditório da sede do Ministério Público do Acre (MP/AC) nesta sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli se juntou ao procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, ao senador Alan Rick, ao deputado federal coronel Ulisses e ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Luís Gonzaga, para homenagear os servidores da instituição e celebrar o Dia do Servidor, que acontece no sábado, 28.

O ponto alto do evento foi a assinatura do termo de compromisso para a aquisição do Bloco D da Uninorte e seu terreno adjacente. Essa importante mudança para o Ministério Público visa proporcionar um espaço mais adequado para abrigar os serviços do MP/AC, proporcionando conforto tanto para os usuários quanto para seus colaboradores.

Em suas palavras, Danilo Lovisaro agradeceu a parceria e o respeito institucional com o Executivo estadual na pessoa do governador Gladson Cameli, pelos avanços possíveis para a instituição. Para o Dia do Servidor, o procurador-geral destacou a valorização daqueles que são a base do serviço público e que fazem o Ministério Público caminhar e dialogar com a sociedade.

“Hoje estamos caminhando para a realização de um sonho para todos nós, que é ter um prédio amplo, confortável e que atenda às necessidades do Ministério Público. Ficará na minha memória o reconhecimento de todas as instituições aqui presentes de como o Ministério Público é essencial, e são as pessoas que estão aqui dentro, nossos servidores, que fazem toda a diferença”, destacou Lovisaro.

O discurso do governador Gladson Cameli foi carregado de gratidão e reconhecimento pelo incansável trabalho dos servidores públicos em todo o estado, destacando sua importância na gestão dos órgãos públicos bem como seu trabalho para a governança do Acre.

“Os cargos são passageiros, vocês servidores não. E entre os muitos atributos que cada um desempenha, um dos mais importantes é servir e cuidar de todo o coração. Fica aqui minha homenagem a todos os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário”, afirmou o governador, expressando sua apreciação pela dedicação dos servidores públicos do Acre.

Gladson Cameli também felicitou o Ministério Público pela aquisição do prédio que abrigará todas as unidades do MP na capital. Ele expressou seu desejo de que todos os servidores públicos tenham um ambiente digno, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente, para desempenhar suas funções com sucesso, paz, alegria e alta produtividade.

O governador agradeceu novamente aos servidores pelo apoio e cuidado com a população e os elogiou como a base fundamental da gestão pública do Estado. Ele encerrou seu discurso com palavras de fé e esperança, pedindo a Deus bênçãos sobre todos os presentes.

A cerimônia foi uma homenagem significativa aos servidores públicos e um lembrete da importância do seu trabalho na construção de um Acre melhor para todos os cidadãos na defesa pelos direitos humanos e o cuidado com a máquina pública estadual.