Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre neste final de semana; confira

O instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para parte do estado do Acre neste sábado (14). O aviso tem validade até às 10h do domingo (15).

O comunicado alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta amarelo contempla todo o Vale do Juruá e parte do Vale do Acre, compreendendo aos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Previsão para o sábado

A previsão do tempo para este sábado, segundo o site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, é de sol entre nuvens e tempo instável em algumas partes do estado do Acre.

VEJA AQUI: Sábado de sol, eclipse e possibilidade de chuvas; veja a previsão completa

O dia terá baixa probabilidade de chuvas na capital acreana, caso ocorram, serão rápidas e pontuais. Já em Cruzeiro do Sul e no oeste do estado, o tempo ficará instável, com muitas nuvens e alta probabilidade de chuvas na hora do eclipse.