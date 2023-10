Mulher é encontrada morta na casa de homem que conheceu no forró

Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta, nua e com manchas de sangue próximas às partes íntimas em quitinete no centro de Peruíbe, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (23/10). Ela estava na casa de um homem, de 29 anos, que conheceu horas antes em um forró.

Segundo o boletim de ocorrência, publicado pelo g1, o homem compareceu à delegacia e informou a morte da mulher. Ele disse que, na noite anterior, conheceu a mulher em um forró e não lembrava do nome dela. Depois do forró, o homem e a vítima foram até o apartamento dele, onde consumiram cerveja e tiveram relações sexuais, segundo a reportagem.

Por volta das 9h de segunda-feira, ele acordou e não encontrou a mulher na cama, mas voltou a dormir. Horas depois, o homem disse que levantou e viu a mulher caída no chão da sala, “aparentando estar morta”. Ele disse que verificou o pulso da vítima e não sentiu os batimentos.

De acordo com o boletim, só depois de três horas após encontrar a mulher morta, ele foi até a delegacia comunicar a situação. Ele disse que entrou em “estado de choque” ao ser questionado sobre o motivo da demora.

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima no chão, totalmente nua e com manchas de sangue próximas às partes íntimas, segundo a reportagem. O celular, duas chaves e roupas íntimas da vítima, que estavam em uma cadeira, foram apreendidas pela polícia.

O homem foi liberado após prestar depoimento. O caso é investigado como morte suspeita na Delegacia Sede de Peruíbe.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para saber mais informações sobre a investigação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.