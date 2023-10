Obra da gestão Bocalom, vídeo mostra como será viaduto da Dias Martins; veja

Um vídeo que viralizou nas redes sociais simula como ficará a paisagem urbanística após a conclusão da obra do viaduto da Dias Martins, em Rio Branco (AC). As imagnes foram divulgadas nesta terça-feira (17) pelo fotógrafo James Pequeno em suas redes sociais. A obra irá alterar significativamente o tráfego na Estrada Dias Martins.

O projeto, que visa aliviar o congestionamento na região, teve assinatura da ordem de serviço realizada pelo prefeito Tião Bocalom no último dia 29 de setembro. A obra está programada para durar oito meses, com um investimento de R$ 15 milhões, provenientes de recursos próprios do município.

A Superintendencia de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) fará uma reorganização do tráfego na região. O viaduto da AABB direcionará o fluxo de veículos em direção aos bairros Conjunto Universitário e Tucumã a partir da Rua Manaus, que cruza a Rua Isaura Parente logo após a Estrada Dias Martins.

Outra opção será desviar o tráfego para o Conjunto Esperança, a partir da rotatória do bairro Tangará. O ponto crítico do congestionamento na Estrada Dias Martins está localizado na entrada para a rua Fátima Maia, e a construção do viaduto visa justamente aliviar essa situação.