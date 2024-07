Alcione no funk: música de sucesso da cantora ganhará versão em MTG

A cantora Alcione fará parte do movimento funk em uma parceria inédita com o produtor Davi Kneip. A música Você Me Vira A Cabeça, sucesso da cantora, ganhará uma nova versão em MTG (sigla para montagem), vertente do funk que está bombando nas playlists musicais.

A novidade estará disponível em 2 de agosto e também contará com a colaboração de Kelner. No Instagram, Davi Kneip celebrou a parceria. “Estou realizando um sonho. O primeiro da história da música brasileira a lançar um funk com a Alcione. Eestamos abrindo uma porta gigante para o nosso gênero musical”, escreveu.