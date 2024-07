Mulher é morta a tiros 11 dias após a filha ser carbonizada em casa

Mais um capítulo de uma tragédia familiar foi registrado em Surubim, no Agreste pernambucano, em apenas 11 dias. Nessa quarta-feira (17/7), foi assassinada a mãe de uma jovem que havia sido encontrada morta e carbonizada em casa, no dia 6 deste mês.

Mais um capítulo e uma tragédia familiar foi registrado em Surubim, no Agreste pernambucano, em apenas 11 dias.

Na quarta (17), foi assassinada a mãe de uma jovem que havia sido encontrada morta e carbonizada em casa, no dia 6 deste mêsSegundo informações repassadas para a Polícia Civil, Andréa Maria da Silva, de 39 anos, levou vários tiros.

Ela era mãe de Marcela Thaís Silva, de 22 anos, morta no bairro da Cohab 2, na mesma cidade.

A morte de Andrea da Silva aconteceu no bairro São José.

Populares informaram para a Polícia Militar que uma mulher havia sido atingida pelos disparos por dois homens em uma moto, que fugiram em seguida.

Esse crime aconteceu na frente de uma casa de jogos.

Logo após o assassinato da filha, Andréa chegou a dar entrevistas a emissora de TV, afirmando que Marcela Thaís havia sido assassinada e sabia quem havia praticado o crime.

O crime pode estar relacionado a uma queima de arquivo, já que a mãe sabia quem seria o assassino da filha.

O corpo será periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O que diz a polícia

Por meio de nota divulgada nesta quinta (18),

a Polícia Civil inforou que está investigando o homicídio que vitimou uma mulher de 39 anos.

O fato aconteceu ontem (17), no município de Surubim. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

Morte de jovem

No dia 8 de julho, a Polícia Civil pernambucana informou que havia aberto o inquérito para investigar a morte de Marcela Thaís.

O corpo dela ficou carbonizado após a residência onde ela morava pegar fogo, na Rua Márcia Maria, no bairro de Santo Antônio, no Centro de Surubim.

Chamado para combater o incêndio, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar.

“Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, disse a polícia por meio de nota.

Após passar por perícia do Instituto de Criminalística (IC), o cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste do Estado.