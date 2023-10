Presidente da CPI das ONGs diz que recebeu denúncia de moradores da Resex Chico Mendes

A CPI que investiga a atuação de ONGs na Amazônia Brasileira chegou ao Acre nesta quinta-feira (19), e tem uma extensa agenda pela região do Alto Acre. Os membros da comissão visitaram a Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri e realizam uma audiência pública em Epitaciolândia.

O presidente da CPI, senador Plinio Valério (PSDB/AM), disse que o intuito é investigar como são as condições de vida dos moradores que vivem na Resex, que atualmente é coordenada pelo ICMBio, órgão do Ministério do Meio Ambiente.

“O ICMBio diz que está tudo a mil maravilhas. E a gente tem relatos de que não é. Nós procuramos saber, conversar, sem nenhum preconceito. Vamos saber se realmente é aquilo que eles dizem que fazem e o que está feito”.

O senador declarou ainda que já recebeu algumas denúncias de moradores da Resex. “Moradores que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Tem denúncia também que fazem de mais. Eles vão dizer, de livre vontade, que pensam, o querem e o que sentem”.

A visita foi requerida pelo relator da CPI, senador Marcio Bittar (União Brasil/AC). Os senadores, membros da comissão, o vice-presidente, senador Jaime Bagattoli (PL/RO) e o senador Styvenson Valentim (Podemos/RN) também compõe a comitiva que chegou ao Acre na madrugada de quarta-feira (18).

Na sexta-feira (20), etstá marcado também uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que irá debater a atividade das ONGs na Amazônia e do Ministério Público Federal.