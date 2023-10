PT bate o martelo e decide apoiar Marcus Alexandre nas eleições de 2024

Após a plenária municipal realizada na manhã deste sábado (28), no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, o Partido dos trabalhadores, decidiu apoiar a pré-candidatura do ex-petista Marcus Alexandre, que deixou a sigla e se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A plenária municipal empossou a novo diretório e discutiu possíveis alianças para as eleições de 2024. Visando o cenário político do próximo ano e buscando uma ampla frente nas eleições, o partido convidou outras seis siglas para discutir uma possível aliança. São elas, Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialismo e Liberdade (PSOl), Rede Sustentabilidade, Partido Social Democrático (PSD), Partido Verde (PV) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Antes do início da plenária, Sibá Machado falou ao ContilNet que o partido caminhava para o apoio ao ex-prefeito de Rio Branco. “Nesse momento o PT não tem candidatura própria e o que se aponta é para acompanhar uma candidatura do Marcus”, contou.

O diretório estadual do MDB esteve presente no encontro para participar do debate. João Correia, integrante da executiva, destacou que este é o momento de unir forças.