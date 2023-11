A pedido de deputado, vice-governadora Mailza deve receber título de cidadã acreana

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) protocolou na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (14) um projeto de lei que pede a concessão de título de cidadã acreana à vice-governadora do estado, Mailza Assis.

Nascida no município de Mundo Novo, no Mato Grosso, aos 20 anos de idade ela se mudou para o Acre e iniciou sua vida pública em Senador Guiomard, quando foi secretária municipal de Administração e, posteriormente, de Assistência Social.

Mailza assumiu o cargo de senadora em 2014 com a saída do governador Gladson Cameli. O projeto vai a apreciação nas Comissões da Aleac e, caso aprovado, vai para votação geral no plenário.

Após o aval dos deputados, o governador Gladson Cameli deve sancionar a lei em Diário Oficial.