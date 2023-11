Adolescente envolvido em assalto com reféns morre após ser baleado pela PM durante confronto

Um adolescente de 17 anos, identificado como Felipe Lucas da Silva, morreu nesta terça-feira (21) após ser baleado pela polícia durante uma tentativa de fuga após um assalto com reféns, em Capixaba (AC).

O episódio teve início por volta das 6:00 da manhã, quando um grupo fortemente armado invadiu uma propriedade às margens da BR-317, próximo ao município de Capixaba. Quatro indivíduos encapuzados adentraram a residência, rendendo toda a família. O objetivo da ação criminosa era roubar objetos da casa e levar dois veículos, um Honda HR-V e uma camionete Toyota Hilux.

A ocorrência começou a se desenrolar quando um dos membros da família conseguiu, em um ato desesperado, ligar para a polícia, informando a situação crítica que estavam enfrentando. Militares do município, em conjunto com operadores do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), rapidamente se deslocaram para o local, coletando informações e iniciando as buscas nos ramais adjacentes.

A guarnição do GEFRON entrou no ramal Brasil, Bolívia, e se deparou com os criminosos tentando fugir para o país vizinho nos dois veículos roubados. A situação tornou-se tensa quando os bandidos, em vez de obedecerem à ordem de parada da polícia, abriram fogo contra a guarnição. Em um ato de legítima defesa, os policiais revidaram agressão.

Felipe Lucas da Silva, acusado de assassinar um homem a tiros no mês de outubro no bairro Conquista em Capixaba, foi atingido no confronto, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Após o tiroteio, os comparsas de Felipe conseguiram empreender fuga pela densa região de mata.