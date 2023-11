Alfredo Teles inicia avaliações no interior visando o Brasileiro 2024

O técnico Alfredo Teles começou pelo município de Plácido de Castro nessa quarta, 29, uma série de avaliações no interior com objetivo de descobrir atletas para seleção Acreana de Vôlei Masculino Sub-18. No Brasileiro de 2023, disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro, a seleção terminou na 7ª colocação.

“O nosso objetivo é descobrir novos atletas para o vôlei acreano. Temos muitos garotos jogando voleibol nos municípios e precisamos garantir oportunidades”, comentou Alfredo Teles.

No Vale do Juruá

Alfredo Teles confirmou avaliações em Cruzeiro do Sul no próximo dia 9 e em Feijó e Tarauacá no dia 10.

“Vamos para o Vale do Juruá e certamente traremos alguns atletas. Iremos realizar a avaliação em Rio Branco e a meta é fechar dezembro com pelo menos dez atletas para uma futura convocação”, explicou o treinador.

Pode receber

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) vai solicitar a promoção de dois Brasileiros de base em 2024 em Rio Branco. Existe a possibilidade do Sub-18 ser disputado na capital acreana.