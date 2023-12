Árbitro acreano é aprovado em curso da World Athletics para corridas de rua

O árbitro Charles Jhonatan Martins participou e foi aprovado no Curso de Medidores de Corridas de Rua realizado no início desta semana em Bragança Paulista, São Paulo. O acreano participou dos treinamentos no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo.

Cinco regiões

A capacitação contou com árbitros das cinco regiões do país e foi promovida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com a chancela da World Athletics, entidade máxima do atletismo internacional.

Corridas oficiais

O presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome, comemorou a qualificação e acredita na possibilidade de corridas de rua no Estado com percursos oficiais. “Essa é uma grande oportunidade para qualificarmos os nossos árbitros. Com provas oficiais poderemos garantir a inclusão dos nossos atletas no ranking nacional de corridas de rua”, declarou o presidente.