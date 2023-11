“As Marvels” e “Nina – A Heroína dos Sete Mares” são estreia no cinema de Rio Branco

Mais dois filmes chegam às telas do cinema nesta semana. Os fãs de super-heróis podem aproveitar mais uma novidade que está chegando dentro do vasto universo criado pela Marvel (MCU). O filme “As Marvels” chega nesta quinta-feira (9), às salas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping.

No longa, Carol Danvers (Brie Larson), também conhecida como Capitã Marvel, precisa lidar com as consequências não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando suas obrigações enviam Carol para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os de outras duas super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno, fazendo com que elas troquem de lugar.

Assim nascem As Marvels: a superfã de Jersey City, Kamala Khan (Iman Vellani), também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, agora astronauta do S.A.B.E.R, a Capitã Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntas, esse trio improvável precisará se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo.

Já a animação francesa “Nina – A Heroína dos Sete Mares” é a segunda estreia da semana no cinema de Rio Branco. A trama do longa embarca em uma viagem épica rumo a uma bela e próspera cidade portuária da Grécia antiga, chamada Yolcos.

Todos os moradores da região sempre levaram uma vida pacífica e feliz. Até que, um dia, o deus Poseidon (Paul Borne) acaba se enfurecendo e ameaça destruir completamente qualquer sinal de paz do local. Sob essa ameaça, a ratinha Nina (Kaycie Chase), o gato Sam (Christophe Lemoine) e a gaivota Chickos (Emmanuel Curtil) formam uma união improvável e corajosa para tentar salvar a cidade que tanto amam contra a ira do deus dos mares.

Pré-estreia

Na próxima quarta-feira (13) chega às telas do cinema mais um filme da saga Jogos Vorazes. A pré-estreia do longa “Jogos Vorazes:A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” vai estar disponível no Cine Araújo e é uma ótima opção de entretenimento. No filme, antes de Katniss Everdeen, sua revolução e o envolvimento do 13 distrito, houve o Presidente Snow, ou melhor, Coriolanus Snow.

Em “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” acompanha a história do ditador de Panem antes de chegar ao poder. Anos antes, Coriolanus Snow vivia na capital, nascido na grande casa de Snow, que não andava muito bem em popularidade e financeiramente. Ele se prepara para sua oportunidade de glória como mentor dos Jogos.

O destino de sua Casa depende da pequena chance de Coriolanus ser capaz de encantar, enganar e manipular seus colegas para conseguir mentorar o tributo vencedor. Foi dada a tarefa humilhante de mentorar a garota tributo do Distrito 12. Os destinos dos dois estão agora interligados.

Os filmes “Trolls 3 – Juntos Novamente”, “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim”, “Taylor Swift: The Eras Tour”, “Não Abra!” e “Mussum, O Filmis” continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

