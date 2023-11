Bocalom e Socorro Neri tem encontro marcado na sede da Prefeitura; entenda agenda

A bancada federal do Acre se reuniu nesta sexta-feira (10), na sede da Associação dos Municípios do Acre, para tratar sobre a destinação das emendas parlamentares coletivas previstas no Orçamento Geral da União de 2024.

Em reunião com todos os prefeitos do Acre, acompanhado pelo senador Alan Rick, a deputada federal Socorro Neri, vice-coordenadora da Bancada, expôs que alguns prefeitos ainda não haviam lhe procurado para tratar sobre as prioridades na destinação de emendas individuais e coletivas. Foi o caso do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Neri declarou que fez questão de convidá-lo para uma reunião que deverá abordar esse assunto.

“Fiz questão de procurá-lo. Disse a ele que precisamos conversar sobre as necessidades de Rio Branco para que eu como também representante desta capital, onde fui tão bem votada, possa destinar recursos. Estou à disposição de dialogar sobre os desafios de nossa cidade”, disse a deputada.

O ContilNet apurou e descobriu que a reunião deve acontecer neste sábado (11), na sede da Prefeitura de Rio Branco. O gabinete da deputada entrou em contato com a equipe da Prefeitura de Rio Branco e marcou o encontro.

Essa será a primeira reunião de Socorro Neri com o prefeito Tião Bocalom após a carta assinada pela deputada, que liberava o prefeito a sair do Progressistas. Ambos são do mesmo partido e foram adversários nas eleições de 2020.