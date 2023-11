Bolsonaro liga para Bittar, diz que pesquisou a vida de Bocalom e quer o prefeito no PL

O prefeito Tião Bocalom está cada vez mais perto de desembarcar no PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Com o imbróglio dentro do Progressistas, atual casa de Bocalom, que o liberou para disputar a reeleição por outra sigla, o senador Marcio Bittar (União Brasil), vem articulando a ida do prefeito para o PL.

Em entrevista à coluna, o presidente do PL no Acre, João Paulo Bittar, confirmou que Bolsonaro ligou para o senador Marcio Bittar e deu o aval para o prefeito se filiar ao seu partido.

“O senador falou com o Waldemar da Costa Neto, o presidente nacional do partido, sobre a possível entrada do Bocalom e o Bolsonaro ligou para o meu pai, disse que já tinha pesquisado, foi procurar saber quem era, escutou boas referências, que é sério, de direita”, disse João Paulo.

“O Bolsonaro deu o aval para o Bocalom vir ser o candidato a prefeito. Então o caminho tá limpo. Só basta ele querer”, completou.

O PL atualmente, tem 99 deputados federais na Câmara. É a maior bancada na Casa. É o desejo da Executiva Nacional do partido eleger prefeitos nas capitais e fortalecer o bolsonarismo em todas as regiões.