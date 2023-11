Brasil leva ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos

O torcedor brasileiro pode comemorar: no esporte mais popular do país e do mundo, o futebol masculino, a Seleção Brasileira levou a medalha de ouro.

O marco é histórico; diferente do time principal, que disputa a Copa do Mundo, o Brasil do Pan-Americano é composto somente por jogadores de 23 anos ou menos – isto é, nascidos a partir do ano 2000.

Também diferente da Seleção principal, o tabu brasileiro nos Jogos Panamericanos era mais longo: desde 1987, nos Jogos de Indianápolis (EUA) que o Brasil não levava o ouro. Quem apostou no Pan com o bônus exclusivo da Betano no SDA se deu bem, e pode repetir a dose nos próximos eventos esportivos.

A grande final foi contra os donos da casa, o Chile, e depois de um jogo complicado, no qual o Brasil saiu perdendo por 1×0 só empatou no finzinho, venceu nos pênaltis.

Além de Ronald, do Grêmio, que foi quem fez o gol de empate, o grande destaque da Seleção Brasileira foi o goleiro Mycael, do Athletico-PR, que não apenas defendeu uma das cobranças dos chilenos nos pênaltis, como também converteu ele mesmo, dando o ouro ao time brasileiro.

Novo segundo colocado no time com mais ouros em futebol no Pan

A medalha de ouro no Pan de 2023 elevou o Brasil ao segundo lugar entre maiores medalhistas no futebol masculino. Agora a Seleção Brasileira é, coincidentemente, penta, assim como sua contraparte das copas do Mundo, superando o México, com quem estava empatado com quatro conquistas cada.

A líder isolada, porém, ainda é a Argentina, campeã sete vezes e cujo último ouro fora justamente na edição passada, de 2019, disputada em Lima (Peru). Com a conquista em Viña del Mar, o time brasileiro se tornou a principal perseguidora dos argentinos, mas ainda está longe.

Brasil faz grande campanha

O caminho brasileiro não era particularmente difícil; a Argentina ficou de fora da disputa, de modo que o Brasil era favorito logo de cara.

Na primeira fase, o time brasileiro não teve dificuldades em bater Estados Unidos, Colômbia e Honduras, sem levar um gol sequer. Já na fase final, o time brasileiro encarou um rival à altura: o México, de quem venceu por 1×0 com alguma dificuldade, abrindo caminho para a já citada final contra os chilenos, donos da casa.

Um Pan que nem todos viram

Os Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, marcaram uma novidade não tão positiva em termos de transmissão: nenhum canal de TV passou os jogos. Fosse na TV aberta ou nos canais por assinatura, ninguém fechou contrato para a transmissão televisiva oficial dos Jogos no Chile.

A única forma de assistir aos eventos do Pan foi por streaming – especificamente, pelo Canal Olímpico oficial do Brasil e, mais reconhecidamente, pela CazéTV, canal oficial de transmissões esportivas ao vivo do streamer Casimiro Miguel, fenômeno da internet e nome cada vez mais presente nas transmissões de esportes no país.

A CazéTV ofereceu um total 450 horas de transmissão esportiva para os jogos de Santiago. Além do próprio streamer que dá nome ao canal, os espectadores puderam ver e ouvir comentários de nomes importantes do esporte brasileiro, como a Laís Souza (ginasta) Thiago Pereira (medalhista na natação), Janeth (campeã mundial de basquete) e outros.

Jornalistas importantes também embarcaram na jornada, como Fernanda Gentil e Cris Dias, ambas ex-Globo, cobrindo o evento diretamente do Chile.

O lado negativo é que o público tradicional, que depende especialmente da TV aberta, ficou sem acesso, pois nenhuma emissora assumiu os diretos de transmissão. Os direitos pertenciam à Rede Record, que transmitiu as últimas três edições do Pan (2011, 2015 e 2019), mas rompeu o contrato em meio à pandemia, deixando os torcedores órfãos da transmissão tradicional.