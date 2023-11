Brasil vai retomar a pauta humanitária no Conselho de Segurança da ONU

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo (12/11), em coletiva de imprensa, que o resgate de brasileiros da zona de guerra entre Israel e Hamas está resolvido. Mas ele reforçou que a situação na região segue “gravíssima”, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), continua empenhado nos esforços globais para que haja um cessar-fogo.

“Lula está envolvido na questão, tem falado com chefes da região e com a ONU. A intenção dele é voltar a tratar da questão no Conselho de Segurança da ONU para encontrar uma forma de suspensão da hostilidade e uma pausa humanitária para a população civil ainda em Gaza”, disse Viana, durante o encontro com jornalistas.

O chanceler detalhou ainda que o esforço para repatriar brasileiros desde o dia 7 de outubro foi do governo federal. Vieira fez diversas tratativas com todos os governos para conseguir chegar até o ponto de repatriar os últimos 32 brasileiros que manifestaram interesse em deixar Gaza.

“Eu falei inúmeras vezes com o ministro do exterior de Israel desde o início. Sempre discutimos evacuar os brasileiros. Contamos com apoio do lado de Israel e Egito, com boa vontade para solucionar a questão. Se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil”, afirmou.

Liberação

Um grupo de 32 brasileiros e familiares teve autorização de autoridades para deixar a zona da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina. Eles cruzaram a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, pela passagem de Rafah.

Os brasileiros e parentes seguem para um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no Cairo, capital do Egito, que já os aguarda. A previsão de decolagem do Cairo é às 11h50 (horário local) da segunda-feira (13/11). O voo deverá fazer três paradas: em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (Barf).

Depois, a aeronave partirá para a Base Aérea de Brasília, onde deverá pousar às 23h30 de segunda. Esse é o 10º voo que o VC-2 (Embraer 190), cedido pela Presidência da República, faz da região afetada pela guerra entre Israel e Hamas, de volta ao Brasil.

Inicialmente, o grupo de brasileiros e familiares era composto por 34 pessoas, mas duas pessoas desistiram de sair da zona de conflito, segundo o Itamaraty.

Já foram repatriadas mais de 1,4 mil pessoas e 53 pets na Operação Voltando em Paz.

Tentativas anteriores

Em mais de um mês de guerra, o grupo de brasileiros teve expectativas de sair da Faixa de Gaza mais cedo. A passagem de Rafah tem sido aberta para estrangeiros desde o dia 1º de novembro, mas sofreu interrupções em quatro dias.

Segundo o ministro Vieira, havia sido firmada para quarta-feira a autorização para os brasileiros e parentes cruzarem a fronteira por Rafah, no entanto, isso não se concretizou.

Na sexta, a lista com os nomes do grupo chegou a ser aprovada para permitir a saída, mas a passagem de Rafah estava fechada, após a forte presença militar de Israel ao redor dos hospitais em Gaza.